В Тюменской области детский сад выплатит 180 тыс. рублей компенсации за травму ребенка

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Ялуторовский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 180 тыс. рублей с детского сада в Ялуторовске Тюменской области после получения ребенком перелома руки на площадке детского сада. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Ялуторовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ялуторовского межрайонного прокурора <…> к МАУДО "Детский сад №7" о взыскании компенсации морального вреда. <…> С учетом всех обстоятельств дела суд частично удовлетворил исковые требования Ялуторовского межрайонного прокурора, выступающего в интересах К. Взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 25 июля 2023 года ребенок находился на площадке около детского сада №7, где он забрался на игровой комплекс в виде корабля с горкой, упал и получил закрытый перелом локтевого сустава и закрытый вывих. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности.