AFP: компания из США обнаружила обломки самолета Амелии Эрхарт в Тихом океане

Deep Sea Vision предоставила, по ее данным, в качестве доказательства "размытое изображение", сделанное подводным роботом после поисков на площади около 13,5 тыс. кв. км

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Американская научно-исследовательская компания Deep Sea Vision (DSV), вероятно, обнаружила фрагменты самолета американской летчицы Амелии Эрхарт на дне Тихого океана, к западу от острова Хауленд, расположенного к северо-востоку от Австралии и к юго-западу от Гавайских островов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

DSV предоставила, по ее данным, в качестве доказательства "размытое изображение", сделанное подводным роботом компании после обширных поисков на площади около 13,5 тыс. кв. км. "Контуры на изображении соответствуют уникальному двойному хвостовому оперению и размаху крыльев" двухмоторного самолета Эрхарт Lockheed Electra 10E, говорится в сообщении исследователей.

По их утверждению, перед падением в океан она пыталась выровнять самолет. Об этом свидетельствует "положение самолета на гидролокационном изображении", отмечается в заявлении.

Эрхарт первой повторила подвиг американского летчика Чарльза Линдберга, перелетевшего Атлантический океан в одиночку. В 1937 году она вместе со штурманом Фредом Нунаном предприняла попытку облететь земной шар по экватору. Они стартовали 2 июля 1937 года. Во время полета над юго-западной частью Тихого океана с их самолетом что-то произошло. Скорее всего, закончилось топливо.