Захарова назвала безумным поступок осквернившего в Армении памятник блокадникам

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такой поступок вызвал неприятие в самом армянском государстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поступок осквернившего в Ереване памятник детям блокадного Ленинграда является безумием, реакция Армении вселяет надежду на то, что правоохранительные органы разберутся в данном инциденте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник", отвечая на вопрос об указанном случае.

"Я считаю, что этим должны заниматься правоохранительные органы, - сказала дипломат. - Я слышала немало заявлений о том, что это человек, который, возможно, нездоров или даже наверняка нездоров. <...> То, что это, если говорить литературным, публицистическим языком, безумно, это очевидно, но в причинах этого безумного поступка, медицинские ли они или еще какие-то, должны разбираться правоохранительные органы двух стран. Реакция Армении и армянского народа и соответствующих структур вселяет надежду, что это будет сделано".

Захарова подчеркнула, что такой поступок вызвал неприятие в самой Армении. "Разве подобный поступок можно проецировать на отношения людей? Да ни с какой точки зрения нельзя. В первую очередь потому, что он вызвал возмущение в самой Армении и, это самое важное, неприятие людей, четко квалифицирующих, что этому в Армении места нет, вот такому отношению к горю, беде", - добавила она.