На маршруте 736 в Печатниках электробусы заменят автобусы

В среднем по будням на этом маршруте совершаются свыше 2,3 тыс. поездок

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Электробусы вместо автобусов будут перевозить пассажиров на маршруте 736 в Печатниках на юго-востоке Москвы с 3 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Мы продолжаем заменять автобусы на современные электробусы российского производства <...>. 3 февраля 8 электробусов выйдут на маршрут 736 в Печатниках. В среднем по будням на нем совершаются более 2,3 тыс. поездок", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что электробусы здесь будут подвозить пассажиров до восьми станций метро, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также до поликлиник, школ и центров госуслуг. Ликсутов добавил, что уже свыше 1,4 тыс. экологичных машин обеспечивают пассажирам комфортное передвижение по городу и снижают влияние на окружающую среду.