Москалькова назвала "случаем неприкрытой русофобии" дисквалификацию Валиевой

Омбудсмен добавила, что ей регулярно приходится сталкиваться с подобным, работая в сфере правозащиты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возмутилась дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой и назвала решение CAS "случаем неприкрытой русофобии".

"Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом сроком до 2025 года", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене - не первый в своем роде, но все же вопиющий случай неприкрытой русофобии". Омбудсмен добавила, что ей регулярно приходится сталкиваться с подобным, работая в сфере правозащиты.

"Когда-то спорт справедливо считался нейтральной зоной, где не было места политическим интригам, и только упорный труд и талант определяли победителя. Но, кажется, эти времена остались в прошлом. Для нас же Камила Валиева была и остается безусловной чемпионкой", - добавила Москалькова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.