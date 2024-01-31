В Совбезе сочли показными извинения участников вакханалий типа "голой вечеринки"

Помощник секретаря СБ Наиль Мухитов считает, что "публичное покаяние в соцсетях произошло только из-за испуга лишиться многомиллионных гонораров"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Одиозные вечеринки с участием артистов и дальнейшая показная благотворительность выглядят отвратительно на фоне труда простых россиян ради помощи фронту. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов, комментируя недавние скандальные случаи, такие как вечеринка в клубе "Мутабор".

"Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. При этом их образ жизни, мировоззрение достигли такого дна, что они искренне не понимают, почему их осуждает общество и за что им надо извиняться", - отметил он.

По мнению Мухитова, "публичное покаяние [артистов] в соцсетях произошло только из-за испуга лишиться многомиллионных гонораров". "Пристыженные участники безрассудных вечеринок срочно бросились заниматься благотворительностью напоказ. Единожды что-то сделают - а говорить об этом будут в соцсетях и телеэфире весь год. И все это на фоне искренней помощи, которую массово оказывают фронту простые россияне", - указал он.

Помощник секретаря Совбеза РФ обратил внимание, что жители всех регионов России вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети для солдат, собирают посылки и пишут письма бойцам.

"Неравнодушных людей, помогающих фронту, в нашей стране миллионы. А важно это сразу по нескольким причинам. Это вселяет уверенность в наших воинов, помогает им выполнять боевые задачи, как в годы Великой Отечественной войны. И одновременно играет большую роль в воспитании подрастающего поколения", - пояснил он.

Мероприятие, ставшее известным как "голая вечеринка", прошло в столичном клубе "Мутабор" в декабре. Среди его гостей были популярные певцы и артисты, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, а также журналистка Ксения Собчак и другие. Один из участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. К владельцам клуба и организаторам вечеринки были поданы иски. Суд на 90 дней приостановил работу "Мутабора" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.