В Одессе пассажиры маршрутки вновь устроили перепалку с сотрудниками военкомата

Они не позволили сотрудникам зайти в салон для проверки документов у мужчин, раскритиковав при этом методы, которыми проводится мобилизация на Украине

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пассажиры маршрутного автобуса в Одессе не позволили сотрудникам военкомата зайти в салон для проверки документов у мужчин, раскритиковав при этом методы, которыми проводится мобилизация на Украине. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Типичная Одесса" в "ВКонтакте".

Сопротивление сотрудникам военкомата оказывают женщины. Они заявляют, что на Украине "все добровольно". Мужчина в военной форме пытается объясниться и заявляет, что он сам участник боевых действий. "Я могу полтора года воевать, а он не может?" - спрашивает он. Сотрудник военкомата также обвиняет мужчин в маршрутке в том, что они "прячутся под юбками". Однако женщин эти аргументы не убеждают, они заявляют в ответ: "Выходите, дети в маршрутке, не отдадим мы никого".

В итоге сотруднику военкомата не удается пройти к мужчинам в салоне, но он остается у дверей, чтобы проверять документы у новых пассажиров.

В ходе перепалки сотрудник военкомата отвечает женщинам на русском языке, за что получает упреки в том, что не знает украинского.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

В последние недели видеозаписи инцидентов, происходящих во время рейдов сотрудников военкоматов в общественном транспорте, стали регулярно публиковать одесские издания. Военкомы зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.