Глава союза староверов: Папа Римский видит перспективу мирных переговоров по Украине

По мнению понтифика, Украина боится, что сразу после начала переговоров вообще прекратится их финансирование, они хотят видеть гарантии со стороны Запада

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов накануне встретился с Папой Римским Франциском, в ходе встречи понтифик отметил перспективы мирных переговоров по конфликту на Украине и необходимость финансирования Западом не на вооружение страны, а на ее восстановление.

"У меня была встреча с Папой, час длилась, обсуждали переговоры. Папа рассказал, что переговоры идут по разным каналам, что он убеждает Америку, убеждает Европейский союз, у него получается. Он показывает им необходимость переговорного процесса, считает, что он добился больших успехов на этом пути. Это видно по отношению Америки - они уже меньше участвуют в этом процессе и подталкивают [Владимира] Зеленского (президента Украины - прим. ТАСС) к переговорам", - сообщил ТАСС Севастьянов.

По мнению понтифика, Украина боится, что сразу после начала переговоров вообще прекратится их финансирование, они хотят видеть гарантии со стороны Запада. "Необходимо, чтобы Америка и Европа дали гарантии Украине, что они продолжат финансирование восстановления Украины, но это нужно привязать как условие к началу переговорного процесса - что будут получать финансирование только после начала переговоров, и не на вооружение, а только на восстановление. Это сейчас задача Папы, он пытается это объяснить. Папа видит все сигналы, что все [США, ЕС] склоняются к необходимости переговоров", - добавил Севастьянов.

Ранее Папа Римский, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле, призвал положить конец конфликту на Украине путем переговоров. По его словам, нельзя допустить, чтобы этот конфликт затягивался, нанося вред миллионам людей, необходимо "положить конец продолжающейся трагедии путем переговоров при соблюдении международного права".