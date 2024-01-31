В ГД попросили МИД создать единую концепцию сотрудничества в сфере общего образования

По словам депутата Анны Скрозниковой, концепция может стать дополнительным инструментом по продвижению российского образования за рубежом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором предлагает рассмотреть возможность разработки единой концепции международного сотрудничества в сфере общего образования. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Скрозникова отметила, что по линии Россотрудничества и Минпросвещения России за счет грантов активно создаются центры открытого образования на русском языке, продвигающие российскую культуру и русский язык за рубеж. По ее словам, сегодня действуют 69 центров в 56 странах мира, но нет единой нормативно-правовой базы, предусматривающей их правовой статус.

"Центры сталкиваются с проблемами языкового барьера, особенностей национального законодательства, взаимодействия с национальными органами власти, отсутствием единой системы и концепции и, соответственно, единых операторов (координаторов) при реализации крупных федеральных проектов в сфере образования. В связи с этим, прошу рассмотреть возможность разработки единой концепции международного сотрудничества в сфере общего образования, формирования нормативно-правовой базы, регламентирующей создание, правовой статус центров открытого образования на русском языке за рубежом", - указала Скрозникова в обращении к министру.

По ее словам, концепция может стать дополнительным инструментом по продвижению российского образования за рубежом, распространения русского языка и местом консультаций российских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. "На площадке Центров можно было бы организовать онлайн консультирование по вопросам получения соотечественниками госуслуг и т. д. Кроме того, на базе вышеуказанных центров можно было бы организовать довузовскую подготовку школьников, поступающих в вузы России в рамках квот", - отметила парламентарий.

Скрозникова считает, что в том числе, в центре русского языка могло бы проходить обучение современным языкам программирования в рамках проекта "Код будущего", который реализуется в рамках федеральной инициативы "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика".

"Предлагаю в международные квоты для поступления иностранных граждан в российские вузы рассмотреть возможность активного включения региональных организаций среднего профессионального образования (СПО), а также подведомственных Минпросвещения России. Участие техникумов и колледжей в международных образовательных проектах и программах позволит повысить свою узнаваемость и привлечь для обучения больше студентов и партнеров из других стран. Вовлечение организаций СПО для работы за рубежом может способствовать улучшению межкультурного понимания и толерантности, так как студенты и преподаватели будут иметь возможность общения и сотрудничества с коллегами из других стран", - заключила депутат.