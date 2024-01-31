В московскую "Систему-112" в 2023 году поступило более 6,2 млн вызовов

По данным столичного комплекса городского хозяйства, выяснение причины обращения, уточнение деталей и передача информации в экстренные службы занимает 1,5 минуты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Операторы столичной "Системы-112" за 2023 год приняли более 6,2 млн вызовов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Только за прошлый год на единый номер 112 поступило свыше 6,2 млн вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь. В смене работают 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Выяснение причины обращения, уточнение деталей и передача информации в экстренные службы занимает 1,5 минуты, к системе подключены все операторы связи.

В сообщении добавляется, что обратиться за помощью можно позвонив на номер 112 или отправив на него смс-сообщение. Столичная "Система-112" взаимодействует с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.