Число попыток нелегального перехода польской границы уменьшилось в 16 раз

В январе зафиксировали 88 попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Польшу с территории Белоруссии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Количество попыток нелегального перехода польско-белорусской границы в январе по сравнению с тем же месяцем 2023 года сократилось в 16 раз. Об этом сообщается на сайте польской службы пограничной охраны.

По этим данным, в январе 2024 года было зафиксировано всего 88 попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Польшу с территории Белоруссии. Год назад мигранты пытались прорвать границу свыше 1 400 раз. Чаще всего такие попытки предпринимались в Подляском воеводстве.

"Речь, однако, не идет о завершении миграционного кризиса [на границе]", - отмечают польские пограничники.

В 2022 году польские власти построили на границе с Белоруссией защитную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км. Заграждение оснащено всепогодными видеокамерами и датчиками движения. Пограничники считают, что стена значительно сократила количество попыток нелегального перехода границы мигрантами.