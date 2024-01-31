В двух районах Калмыкии ввели карантин по бешенству животных

Причинами установления ограничительных мероприятий стали подтверждение диагноза бешенства у домашней кошки и нападение дикой куницы на женщину

ЭЛИСТА, 31 января. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в Ики-Бурульском и Яшалтинском районах Калмыкии в связи с подтвержденным диагнозом бешенства у домашней кошки и нападением дикой куницы на женщину. Специалисты принимают меры по недопущению распространения вируса бешенства на территориях, сообщили журналистам в пресс-службе управления ветеринарии республики.

"В Ики-Бурульском и Яшалтинском районе ввели карантин по бешенству животных. Причиной установления ограничительных мероприятий в Ики-Бурульском районе стал подтвержденный диагноз бешенства у домашней кошки, которая напала на хозяина. В Яшалтинском районе дикая куница укусила и оцарапала жительницу села Яшалта. Женщина зашла в курятник и подверглась нападению дикого животного", - говорится в сообщении.

Уточняется, что распоряжение об установлении карантина по бешенству животных на территории личного подворья в поселке Ики-Бурул и селе Яшалта подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Ветеринарными специалистами Ики-Бурульской районной станции по борьбе с болезнями животных и Яшалтинской районной станции по борьбе с болезнями животных оперативно приняты меры по недопущению распространения вируса бешенства на территориях. Проводится вынужденная вакцинация домашних животных, дезинфекция личного подворья, где был выявлен очаг бешенства, дополнительные профилактические мероприятия, добавили в пресс-службе.