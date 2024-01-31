МВД Франции не будет вмешиваться в акции фермеров, если они не пересекут красные линии

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в протестных действиях участвуют около 10 тыс. аграриев

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Полиция и жандармерия не будут пресекать протестные действия французских аграриев, если они не перейдут красные линии. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Я не хочу направлять спецотряды полиции или жандармерии против людей труда, - сказал Дарманен в эфире телеканала France 2. - Фермеры - это не преступники, и вопрос о пресечении их действий не стоит".

Вместе с тем глава МВД обозначил условия, при которых полиция и жандармы начнут активные действия. Это попытка въехать в Париж, блокировка аэропортов или крупнейшего в ЕС продовольственного рынка, расположенного в столичном пригороде Рюнжи. "Если фермеры попытаются пересечь эти красные линии, мы не будем бездействовать", - предупредил министр.

Он отметил, что в настоящий момент в протестных действиях участвуют около 10 тыс. аграриев. 26 января акции по всей стране собрали около 17,5 тыс. аграриев.

Протест фермеров

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

По данным радиостанции France Info, блокировавшие движение по магистрали A6 фермеры выразили недовольство заявлениями премьера и заявили о намерении продвинуться в сторону Парижа вплоть до коммуны Шийи-Мазарен, расположенной к югу от аэропорта Орли и продовольственного рынка в Рюнжи. В свою очередь газета Le Parisien сообщает о колонне фермеров, которые едут с юга страны из департамента Лот и Гаронна в направлении Парижа. Они находятся южнее Орлеана, где уже 30 января в исторический центр города заезжало полторы сотни тракторов. 31 января они собираются продолжить движение на север, а главной их целью является продовольственный рынок в Рюнжи, под Парижем. По данным газеты Ouest-France, жандармы пытались преградить им путь, но трактора и автомобили смогли объехать блокпост.

По данным телеканала BFMTV, по состоянию на вечер 30 января по всей Франции проходило порядка 122 протестных акций с участием фермеров. Манифестации аграриев с разжиганием костров на улицах Аяччо впервые прошли на Корсике. На севере страны фермеры на сельскохозяйственной технике блокировали магистраль A35 в районе Страсбурга. Баррикады установлены также на участках крупных магистралей вокруг Лиона.