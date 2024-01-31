ЦИК сообщил о создании за рубежом 276 избирательных участков

В том числе семь из них находятся на Байконуре

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. 276 избирательных участков образовали за рубежом для голосования на выборах президента РФ, 7 из них - на территории города Байконура. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев.

"За пределами территории РФ образован 276 избирательный участок в 143 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконура", - сказал Андреев.

Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года, по данным МИД России, число избирателей в этих иностранных государствах составило 1 890 863, на территории Байконура в Казахстане - 11 924.

Андреев также отметил, что в исключительных случаях могут быть образованы дополнительные избирательные участки не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, то есть до 9 марта 2024 года.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.