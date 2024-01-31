В Литве предлагают вывезти памятник Пушкину из усадьбы его сына

Литовский общественный активист Валдас Барткявичюс назвал памятник "своего рода межевым камнем советской колониальной эпохи"

ВИЛЬНЮС. 31 января. /ТАСС/. Литовский общественный активист Валдас Барткявичюс выступил с инициативой демонтировать памятник Александру Пушкину, находящийся в усадьбе сына поэта в Вильнюсе, и вывезти его в так называемый парк советских скульптур. Об этом сообщило национальное радио LRT.

"Это своего рода межевой камень советской колониальной эпохи. Памятник следует убрать, поскольку он установлен не потому, что Пушкин - великий поэт, а как знак: мы пришли, мы здесь", - приводятся в эфире слова активиста.

Памятник в виде бюста Пушкина на мраморной колонне установлен около дома в поместье Маркучяй. В этой старинной усадьбе под Вильнюсом прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича. Он передал в казну усадьбу Михайловское, после чего с семьей переехал в вильнюсское поместье своей жены. Завещанная после их смерти городу усадьба была взята на музейный учет.

В 1948 году здесь открылся литературный музей. Все это время он носил имя Пушкина, однако в марте 2023 года власти Вильнюса приняли решение о его переименовании в музей поместья Маркучяй.