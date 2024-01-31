Министр образования Литвы сообщил, что вопрос закрытия русских школ отложен

В русских школах Литвы обучаются около 14 тыс. учеников

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Вопрос закрытия работающих в Литве государственных общеобразовательных школ с русским языком обучения отложен. Об этом на заседании парламентского комитета по образованию и науке сообщил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

"Закрытие школ с русским языком обучения сейчас не обсуждается, так как в тех самоуправлениях, [где они работают], вообще ощущается нехватка школ", - сказал он.

Тем не менее министр не отказывается от позиции возглавляемого им ведомства, которую декларировал ранее: такие школы должны быть закрыты, так как там распространяются настроения нелояльности к Литве.

На следующей неделе министерство представит свои предложения по вопросам образования национальных меньшинств. "Общественность сможет провести дискуссии, предлагать альтернативные решения", - сказал Якштас.

В русских школах Литвы, которые в основном находятся в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе, обучаются около 14 тыс. учеников.