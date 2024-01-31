Солист "Би-2" Егор Бортник прибыл из Таиланда в Израиль

Участники группы были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на острове Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Солист группы "Би-2" Егор Бортник (Лева "Би-2", признан в РФ иноагентом) после задержания в Таиланде прибыл в Израиль. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

"Егор уже прибыл в Израиль", - проинформировал он.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на острове Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд города Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Бортника и у Александра Умана (Шура "Би-2").

Ранее группа сообщила в Telegram-канале, что Лева "Би-2" вылетел в Израиль, тогда как остальные участники коллектива остаются в миграционной тюрьме в Таиланде. Как сообщали ранее ТАСС российские дипломаты, по данным иммиграционного центра, что у двоих (Бориса Лившица и Яна Николенко) из пятерых граждан РФ, помимо российских, есть израильские паспорта. В израильском МИД судьбу остальных участников группы, имеющих гражданство Израиля, в данный момент не комментируют.