В Подмосковье в 2023 году более 2 тыс. детей родились после ЭКО

Процедура доступна в рамках ОМС при наличии медицинских показаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. детей появились на свет в Московской области в прошлом году благодаря проведенной женщинам процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более 2 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что в Московской области для прохождения процедуры необходимо получить соответствующую квоту. ЭКО доступно в рамках ОМС при наличии медицинских показаний. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области.