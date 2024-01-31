Госдума приняла во II чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Законопроект вносит изменения в статью 104.1 УК РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в первом чтении 24 января. Законопроект вносит изменения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества). В частности, в пункте "а" части 1 этой статьи расширяется перечень преступлений, по которым на основании обвинительного приговора предусматривается конфискация имущества, полученного в результате совершения этих преступлений.

Так, к ним предлагается отнести преступления по статьям 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

Во втором чтении была принята поправка, которая дополняет статью 104.1 примечанием о том, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей УК РФ.

Согласно законопроекту, часть 2 статьи 280.4 УК РФ предлагается дополнить пунктами о совершении преступления из корыстных побуждений или найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом предусмотренное частью наказание менять не предлагается.

Лишение звания

В статью 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести положение о возможности лишать по решению суда званий и наград за некоторые преступления. Речь идет о статьях 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Также в этом списке, в частности, статьи 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц), 284.3 (оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов) и 354.1 (реабилитация нацизма).