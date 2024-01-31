В Театре Моссовета рассказали о самочувствии Валентины Талызиной

По словам директора Алексея Черепнева, артистка чувствует себя хорошо и уже находится дома

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина чувствует себя хорошо и уже находится дома. Как ожидается, 13 февраля она выйдет на сцену, сообщил ТАСС директор Театра имени Моссовета Алексей Черепнев.

"Валентина Илларионовна действительно уже дома, самочувствие у нее хорошее. На 13 февраля запланирован спектакль "Волки и овцы", премьера которого состоялась два года назад, на 15 февраля - премьерный спектакль "Пиковая дама" с ее участием. Очень ждем ее", - сказал Черепнев.

Ранее сообщалось, что 89-летняя актриса проходит обследование в клинике.

Талызина - актриса театра и кино. Она родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС в 1958 году и с этого времени служит в Театре имени Моссовета. В настоящее время занята в спектаклях "Пиковая дама" и "Волки и овцы". В кино дебютировала в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается". Среди картин с ее участием "Зигзаг удачи", "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Невероятные приключения итальянцев в России", "О бедном гусаре замолвите слово", "Ирония судьбы, или С легким паром", телесериалы "Ленинград", "Достоевский", "Екатерина", "Кухня".