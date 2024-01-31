Молодежь чаще всего использует для коммуникации с близкими "ВКонтакте"

По данным социологического агентства "Вебер", среди всех возрастных групп лидирует WhatsApp

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Молодые россияне чаще всего общаются с близкими в отечественной социальной сети "ВКонтакте". Среди всех возрастных групп лидирует WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой в РФ),свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер" - проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно данным опроса, общение россиян поровну распределилось между цифровым и личным: 54% чаще общаются со своими знакомыми в интернете, а 53% предпочитают личное общение. Чаще всего опрошенные делятся в интернете с друзьями и близкими поздравительными открытками и сообщениями (40%).

"Для общения с близкими и родственниками россияне чаще всего выбирают WhatsApp (63%). Далее следуют "ВКонтакте" (49%) и Telegram (35%). При этом молодежь чаще всего использует для коммуникации с близкими именно ВКонтакте (66%)", - отметили авторы исследования.

В целом к дружеским знакомствам в сети положительно относятся 57% россиян, к деловым - 48%, а к романтическим - лишь 30%.

Опрос также показал, что опыт знакомств в интернете имеют 57% россиян: 75% из них затем встречались в реальной жизни с теми, с кем знакомились в сети. В то же время на сайтах и в приложениях для знакомств регистрировались только 35% опрошенных, 61% этого не делали. Знакомства в интернете помогли встретить любовь 31% россиян: 17% из них до сих пор состоят в отношениях, 14% - расстались.

Опрос проведен АНО "Диалог Регионы" 11 января 2024 года в сети методом River Sampling среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.