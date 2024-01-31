МВД сократило число зрителей на открытии ОИ-2024 вдвое по сравнению с изначальными планами

При этом каждый километр будет заполнен 3 750 стражами порядка

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Около 300 тыс. человек, как ожидается, будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Мы предполагаем, что 100 тыс. человек будут находиться по билетам на трибунах, расположенных на нижних набережных Сены. Еще 220 тыс. человек смогут расположиться на верхних набережных", - сказал Дарманен в эфире телеканала France 2. Когда впервые был обнародован план церемонии открытия, организаторы заявили, что ожидают до 600 тыс. зрителей. Позднее эта цифра была сокращена до 400 тыс.

По данным главы МВД, безопасность на нижних набережных будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Порядок на верхних набережных, протяженность которых достигает около 12 км, обеспечат 45 тыс. полицейских и жандармов. "Таким образом, каждый километр будет заполнен 3 750 стражами порядка", - заметил Дарманен.

Он подчеркнул, что церемония открытия Игр "впервые проводится вне стадиона".

18 января французские полицейские по всей стране вышли на акции протеста против условий работы во время Олимпийских игр 2024 года. Стражи порядка протестовали против привлечения к работе дополнительных сотрудников правоохранительных органов, в том числе из других регионов. 30 января Дарманен заявил, что стражи порядка получат премии в размере до 1,9 тыс. евро за работу во время Олимпиады. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.