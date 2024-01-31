В центре Москвы установят памятник генерал-губернатору великому князю Сергею Романову

Монумент намерены возвести в Климентовском переулке

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) установит в столице в конце 2024 года памятник генерал-губернатору Москвы великому князю Сергею Александровичу Романову и его супруге, великой княгине Елизавете Федоровне. Об этом сообщила ТАСС председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

"Мы сейчас много усилий прилагаем к тому, чтобы реализовать свою давнюю идею - установки в Москве памятника великому князю Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне. Он появится, скорее всего, в ноябре в Климентовском переулке, у метро "Третьяковская". Помимо самого памятника, изображающего Сергия и Елизавету в то время, когда Елизавета Федоровна, гессенская принцесса, будучи великой княгиней, прибыла в Москву, там будет белокаменная стена, украшенная тондо, барельефами и художественными вставками, которые расскажут об основных попечениях великого князя Сергея Александровича в Москве", - сказала Громова.

Это, пояснила она, строительство и обустройство Государственного исторического музея и Музея изящных искусств имени Александра III (теперь Пушкинский музей), возведение Сергиевского железнодорожного моста и водонапорных башен Мытищинского водопровода. На мемориальной стене будут изображены также построенные при участии великого князя в Иерусалиме Сергиевское и Александровское подворья, а также храм Марии Магдалины в Гефсимании. Часть художественных вставок будет посвящена трудам Елизаветы Федоровны уже после трагической гибели ее мужа, в том числе благотворительным проектам великой княгини.

По словам Громовой, установка памятника согласована с московскими властями. "Москвичи еще и еще раз узнают о том, как такой выдающийся генерал-губернатор возглавлял Москву. <…> Великий князь Сергей Александрович был замечательным военным, удивительным по организационной мощи и результатам своей работы генерал-губернатором", - добавила Громова.

Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 года по 1 января 1905 года. 4 февраля 1905 года на территории Кремля карета, в которой он находился, была взорвана бомбой, брошенной террористом-эсером Иваном Каляевым. Супруга великого князя, великая княгиня Елизавета Федоровна, была канонизирована Русской православной церковью в лике преподобномучениц. В этом году отмечается 160-летие со дня ее рождения.