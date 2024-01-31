СМИ: страны Латинской Америки столкнулись с рекордной жарой из-за феномена Эль-Ниньо

Некоторые страны региона предупредили граждан об экстремально высоких температурах, которые могут причинить вред здоровью, передает портал Infobae

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Страны Латинской Америки столкнулись с рекордно высокими температурами, вызванными климатическим феноменом Эль-Ниньо, а также негативными последствиями экстремальной жары в виде лесных пожаров. Об этом сообщает новостной портал Infobae.

По его данным, территория южноамериканского континента испытывает последствия аномальной жары, которые угрожают здоровью населения и экосистеме региона. Сотрудник Управления водными ресурсами Всемирного фонда дикой природы (WWF, признан в России иноагентом, его деятельность признана нежелательной в РФ) Хайро Герреро назвал основной причиной жары явление Эль-Ниньо, наблюдаемое с мая 2023 года.

Отмечается, что высокая температура способствует распространению лесных пожаров в Южной Америке. Колумбия объявила о стихийном бедствии из-за пожаров и запросила международную помощь у Организации Объединенных Наций. В Чили Национальная служба по предотвращению и реагированию на стихийные бедствия сообщила, что также борется с возгоранием лесных массивов в стране.

В статье указывается, что некоторые страны региона предупредили граждан об экстремально высоких температурах, которые могут причинить вред здоровью. В бразильских городах, среди которых указывается Рио-де-Жанейро, сообщается о температуре близкой к 60 градусам Цельсия. В Аргентине зарегистрирована аномальная жара в восьми провинциях республики. Сообщения с предупреждениями о высокой температуре также появились в Эквадоре, Уругвае и Перу. Указывается, что климатическое явление может продлиться до июня 2024 года.

В проводимом ежегодно десятками экспертов из разных стран и международных организаций исследовании Lancet Countdown отмечается, что смертность от жары в Южной Америке выросла на 160%. При этом Всемирная метеорологическая организация указала, что 2023 год был самым теплым за всю историю наблюдений, а в 2024 году ожидается усиление жары.

Эль-Ниньо является климатическим феноменом, вызывающим повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире.