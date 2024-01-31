Греческие фермеры проводят на севере страны акции протеста, требуя субсидий и компенсаций

Фермеры просят о компенсации доходов, утраченных из-за катастрофических ливней, пожаров и засухи минувшим летом и осенью

АФИНЫ, 31 января. /ТАСС/. Фермеры проводят на севере Греции акции протеста, требуя государственных субсидий и компенсаций за рост цен на электроэнергию, топливо и нанесенный непогодой ущерб. Об этом сообщает газета "Эфимерида тон синдактон".

Согласно решению, принятому на собрании аграриев области Фессалия во вторник вечером, фермеры области Кардица поедут в среду на тракторах и другой сельскохозяйственной технике к автомобильной трассе E65, будут проведены символические блокады и в других местах. Фермеры на тракторах проедут по главным улицам города Кардица, проведя там митинг.

В четверг фермеры из Серреса намерены выехать на своих тракторах на скоростную автодорогу "Эгнатия Одос", а также на автодорогу Сере - Салоники. Затем они переедут из города Сере в Салоники, где примут участие в митинге работников сельскохозяйственного сектора у выставочного центра в северной греческой столице, где проводится выставка Agrotica.

Фермеры из области Эврос также проведут в среду митинг протеста и моторизованный марш. Мобилизуются также аграрии области Ахайя на полуострове Пелопоннес, которые в среду соберутся у здания администрации области, проехав через город Патры на своих тракторах.

Фермеры просят о компенсации доходов, утраченных из-за катастрофических ливней, пожаров и засухи минувшим летом и осенью. Они, в частности, требуют не облагать налогом горючее, установить потолок цен на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий на уровне 7 центов за кВт-ч, субсидировать или отменить НДС на средства и материалы. Аграрии предупредили, что если их требования не будут выполнены властями, то они не уйдут с улиц.