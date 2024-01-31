Москвичи обратились к порталу по генеалогии "Поиск по архивам" более 20 млн раз

Нейросеть проанализировала свыше 10 млн страниц исторических документов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пользователи более 20 млн раз просмотрели документы на портале "Поиск по архивам" за год с момента запуска сервиса в Москве. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Несколько лет назад мы открыли онлайн-сервис "Моя семья" и разместили в нем оцифрованные метрические книги - документы, содержащие сведения о рождении, браке и смерти москвичей и жителей Московской губернии разных вероисповеданий. На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. За год работы сервиса к порталу обратились более 20 млн раз, что говорит о его популярности и необходимости. Сама же нейросеть проанализировала свыше 10 млн страниц исторических документов", - сказала Ракова.

Она пояснила, что портал был создан Главархивом и "Яндексом" как дополнение сервиса "Моя семья", где хранятся оцифрованные метрические книги, на представленных в нем текстах нейросеть обучалась расшифровывать устаревшие символы и рукописи. В настоящее время в базу "Поиска по архивам" загружено более 5,4 млн страниц исторических материалов из Главархива Москвы - это больше половины всех документов сервиса. Сервис помогает историкам, социологам, демографам и журналистам находить информацию об исторических событиях и личностях, а обычным людям - больше узнать о своих предках.

Сейчас в "Поиске по архивам" есть документы из архивов 11 регионов, в том числе Москвы, Московской, Оренбургской, Новгородской, Иркутской, Астраханской и других областей. Всего нейросеть "Яндекса" распознала более 60 тыс. рукописных и печатных текстов середины XVIII - начала XX веков: в сумме это более 10 млн страниц, или 492 млн строк, добавила Ракова.