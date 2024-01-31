Участниками "Движения первых" смогут стать студенты в возрасте до 25 лет

Сейчас возрастной порог для участников движения - 18 лет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Студенты колледжей, техникумов и вузов в возрасте до 25 лет смогут стать участниками Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соответствующее решение приняли делегаты второго съезда движения, который проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

На данный момент возрастной порог для участников движения - 18 лет.

"Было предложено проголосовать по вопросу повестки дня съезда "Движения первых" о внесении изменений в устав Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движения первых" и утвердить устав в новой редакции. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется: из 987 делегатов и участников съезда за проголосовали 880", - отметила председатель счетной комиссии съезда Надежда Куранина.

Помимо изменения возраста участников, были также приняты решения передать полномочия по определению символики правлению движения, разрешить дистанционно голосовать при принятии решений, касающихся движения, а также передать полномочия по приему участников от первичных отделений в региональные.

Второй съезд "Движения первых" проходит с 30 января по 1 февраля на территории Международной выставки-форума "Россия". Его участниками стали 1 100 делегатов из всех регионов России. Всего участие в съезде принимают 3 000 человек. В рамках второго съезда будут определены приоритетные направления развития движения и сформирован федеральный совет организации, а также будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сириусе.