Примаков заявил, что русские дома в Вифлееме и Иерусалиме работают с ограничениями

Ограничения связаны с вопросами безопасности, пояснил руководитель Россотрудничества

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Русские дома в Вифлееме и Иерусалиме продолжают работать с определенными ограничениями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мы все понимаем ситуацию на Ближнем Востоке, что сейчас происходит в Израиле и Палестине, тем не менее оба культурных центра, оба Русских дома с определенными ограничениями - один в Вифлееме, один в Иерусалиме - сейчас работают. <...> Определенные ограничения с точки зрения безопасности там есть", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.