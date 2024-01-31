Почти 65 млн рублей направят в Подмосковье на выплаты к юбилею совместной жизни

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Порядка 65 млн рублей предусмотрели в бюджете Московской области в 2024 году на предоставление выплат супругам к юбилею совместной жизни. Ежегодно их получают более 12 тыс. семейных пар, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"Ежегодно в Подмосковье выплату к юбилею совместной жизни получают более 12 тыс. пар, которые живут вместе более 50 лет. В текущем году на данную меру поддержки предусмотрено более 64,4 млн рублей", - привели в материале слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что заявление на выплату необходимо подать один раз на региональном портале госуслуг, далее выплата будет поступать автоматически. Сделать это может один из супругов, имеющих место жительства в Московской области.

Поясняется, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет - 6 тыс. рублей, 60 лет - 7 тыс. рублей, 65 лет - 8 тыс. рублей, 70 лет и более - 9 тыс. рублей.