Хинштейн заявил, что ГД может в феврале обсудить порядок обезличивания персданных

Глава профильного комитета Госдумы по информполитике отметил, что первостепенным является вопрос обеспечения безопасности персональных данных россиян

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума может в феврале рассмотреть во втором чтении законопроект, уточняющий порядок обезличивания персональных данных. Такое мнение высказал глава профильного комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Законопроект рекомендован к принятию IТ-комитетом во втором чтении, надеюсь, это произойдет уже в феврале. А его критикам напомню, что первостепенным является вопрос обеспечения безопасности персональных данных россиян", - отметил Хинштейн в Telegram-канале.

Документ был внесен в Думу кабмином в 2020 году, в первом чтении депутаты приняли его в начале 2021 года. Поправками дополняется закон "О персональных данных". Принятый в первом чтении законопроект был направлен на предоставление возможности гражданам давать согласие на обработку персональных данных одновременно в нескольких целях. Однако ко второму чтению профильный комитет существенно доработал инициативу, эти нормы предлагается из него исключить.

Согласно поправкам, поддержанным комитетом в декабре 2024 года, законопроект во втором чтении дополняет закон "О персональных данных" статьей, которая касается особенности обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. По закону под обезличиванием понимаются действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Как отмечал ранее Хинштейн, новые нормы устанавливают, что оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры РФ обезличить обрабатываемые им персональные данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС). На основе поступившей информации Минцифры формирует составы данных в ГИС. Требования, метод и порядок обезличивания, а также порядок взаимодействия Минцифры и ГИС с операторами данных установит правительство РФ по согласованию с Федеральной службой безопасности. Если у оператора нет технической возможности обезличить персональные данные самостоятельно, он передает их в ГИС в необезличенном виде. В этом случае обезличить данные будет обязано Минцифры, а необработанные данные должны быть уничтожены в срок не более 30 дней с момента их поступления.

Документ также запрещает предоставлять доступ к ГИС и результаты обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям. Согласно поправкам, доступ будет также ограничен для граждан с неснятой судимостью и для причастных к экстремистской или террористической деятельности.