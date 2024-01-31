Bloomberg сообщил о крупнейшем за 70 лет всплеске заболеваемости сифилисом в США

По сведениям агентства, это произошло на фоне сокращения финансирования местных медучреждений, увеличения употребления наркотиков и количества незащищенных половых контактов

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Заболеваемость сифилисом в США продолжает расти, в 2022 году в стране зафиксировано 207 тыс. случаев заражения, что является рекордным за 70 лет показателем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний Последний раз аналогичные показатели фиксировались в 1950-е годы, сообщает Bloomberg. При этом в начале 2000-х в год выявляли около 30 тыс. новых случаев сифилиса. С тех пор заболеваемость стабильно растет.

По сведениям агентства, негативная тенденция фиксируется на фоне сокращения объемов финансирования местных медучреждений, а также из-за роста распространения инфекции, обусловленного увеличением употребления наркотиков и количества незащищенных половых контактов.

В качестве ответных мер специалисты предлагают разработку экспресс-тестов на выявление сифилиса, отвечает Bloomberg. Тем не менее, пациенты с диагностированными случаями заболевания сталкиваются с дефицитом необходимых для его лечения медпрепаратов.