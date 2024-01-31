Белоруссия и МККК подписали план совместных действий на 2024 год

Документом, в частности, предусматриваются проекты по обмену опытом в области работы с мигрантами, по имплементации международного гуманитарного права, по поддержке возможностей белорусских госорганов и организаций в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белоруссия и Международный комитет Красного Креста (МККК) подписали план совместных действий на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"31 января 2024 года заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич и глава делегации Международного комитета Красного Креста в Республике Беларусь Себастьян Фюстье подписали план совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2024 год", - говорится в сообщении.

План составляется на ежегодной основе с целью координации действий белорусских государственных органов и МККК. Документом, в частности, предусматриваются проекты по обмену опытом в области работы с мигрантами, по имплементации международного гуманитарного права, по поддержке возможностей белорусских госорганов и организаций в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, распространению знаний о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.

Международный комитет Красного Креста - международная гуманитарная организация, основанная в 1863 году в Швейцарии с целью предоставления защиты и оказания помощи пострадавшим в вооруженных конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В начале декабря 2023 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) сообщила о приостановке членства в ней Белорусского Красного Креста (БКК) из-за невыполнения национальной организацией требования о снятии с должности генерального секретаря БКК Дмитрия Шевцова. В пресс-релизе МФОККиКП указывалось, что причиной требования и предшествовавшего расследования стали заявления Шевцова, в том числе о ядерном оружии и перемещении детей в Белоруссию, а также его поездка в Луганск и Донецк.

Отстранение БКК означает, что он теряет права члена МФОККиКП, любое новое финансирование БКК приостановлено. Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в заседаниях Генеральной ассамблеи МФОККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях федерации. При этом БКК может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления МФОККиКП. Шевцов назвал решение федерации политизированным и заверил, что Белорусский Красный Крест продолжит оказание помощи беженцам, несмотря на прекращение финансирования из Женевы.