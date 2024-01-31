На Украине выплатили залог за обвиняемого во взятке экс-главу Верховного суда

Адвокат Всеволода Князева Владимир Клочков сообщил, что после освобождения из СИЗО он будет проходить лечение в больнице

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Одна из финансовых компаний внесла залог за бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, задержанного в рамках дела о взятке, после освобождения из СИЗО он будет проходить лечение в больнице. Об этом сообщил адвокат Князева Владимир Клочков украинскому изданию "Страна".

Во вторник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины информировала, что суд снизил сумму залога для бывшего главы Верховного суда с 27 млн гривен (порядка $736 тыс.) до 18,16 млн гривен (около $479,4 тыс.), а также продлил срок содержания его под стражей до 29 марта.

"Последние два месяца у Князева сильно ухудшалось состояние здоровья. Из-за отсутствия достаточного количества [сотрудников] конвоя в СИЗО мы не могли вывести Князева на лечение в клинику. В связи с чем одним из адвокатов Князева было принято решение об обращении в финансовую компанию, чтобы та внесла залог. Как только Князев выйдет из СИЗО, он сразу ложится в больницу на лечение", - сообщил Клочков. Он добавил, что суд 1 марта начнет рассматривать дело Князева по существу.

Князева задержали 15 мая 2023 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Затем апелляционная палата несколько раз уменьшала сумму залога и продлевала срок ареста.