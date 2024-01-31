Новосибирские врачи выявили на 23% больше случаев онкозаболеваний в 2023 году

Это связано с повышением качества диагностики

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Число впервые выявленных случаев онкологических заболеваний в Новосибирской области в 2023 году на 23,5% превысило показатель предыдущего года. Это связано с повышением качества диагностики, сообщил журналистам главный онколог региона Сергей Фурсов.

Смертность от рака в Новосибирской области стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. В 2019 году в области отмечено более 474 случая заболеваемости на 100 тыс. населения, что выше как общероссийского показателя, так и среднего по Сибирскому федеральному округу (СФО), а в 2020 году из-за пандемии выявляемость онкозаболеваний снизилась на 10%.

"За 2023 год впервые выявлены 12 519 человек, в 2022 году - 9 575. Разница в 2,5 тыс. Мы точно уверены, что чем раньше мы выявим злокачественные образования, тем раньше мы сможем говорить не только о пятилетней, но и десятилетней выживаемости", - сказал он, отметив, что увеличение показателя связано в первую очередь с улучшением качества диагностики.

Значительную долю - 1,8 тыс. случаев - составляют злокачественные образования кожи, на втором месте находится рак молочной железы (1,6 тыс. случаев), на третьем - колоректальный рак (1,4 тыс. случаев). По словам Фурсова, влияние пандемии коронавируса на показатели заболеваемости в 2023 году уже не такое высокое, как в предыдущие годы. Онколог отметил, что по качеству диагностики онкозаболеваний Новосибирская область находится на первом месте в СФО. При этом, по его словам, количество смертей от онкозаболеваний в регионе увеличилось за год на 8,6% - с 6 410 до 6 961.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Марина Фомичева отметила, что благодаря своевременным обращениям в регионе удается выявлять также предраковые состояния. "За прошлый год было выявлено 3 436 подозрений на злокачественные новообразования, из этой цифры 694 подтвердили, остальные случаи отнесены к доброкачественным, которые зачастую являются в том числе предраковыми и которые необходимо обследовать", - сказала она.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова добавила, что для повышения выявляемости раковых заболеваний на ранней стадии в регионе создана система Центров оказания амбулаторной онкологической помощи. Сейчас их в области 15, в этом году планируется открыть еще один, что позволит на текущее время закрыть потребность в таких учреждениях. Благодаря таким центрам жители отдаленных населенных пунктов могут получить специализированную помощь в кратчайшие сроки без выезда в областной онкодиспансер.