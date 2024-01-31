МЧС предупредило о ледяном дожде и гололеде в Москве

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило штормовое предупреждение о ледяном дожде и гололеде в столице ночью 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта, ночью 1 февраля местами в Москве ожидаются гололед и ледяной дождь", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров.