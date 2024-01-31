К омбудсмену в Москве в 2023 году поступило около 6,7 тыс. обращений

Число обращений выросло на 17%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жители столицы направили около 6,7 тыс. обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Москве в 2023 году, их число выросло на 17%. Об этом сообщила в рамках пресс-конференции омбудсмен Татьяна Потяева.

"Закончился 2023 год. Он был нелегкий для нас, для страны и для Москвы. Должна отметить, что за последние 10 лет мы получили самое большое количество обращений - практически 6,7 тыс. Если сравнивать с прошлым годом, когда было около 5 тыс. обращений. То есть число людей, которые обратились в аппарат уполномоченного, увеличилось где-то на 17%. Наибольшее количество обращений было от семей участников СВО и от самих участников", - сказала Потяева.

По словам омбудсмена, она дала установку сотрудникам аппарата, согласно которой они должны работать лично с каждой семьей. Не только ответить письменно, но и лично связаться, чтобы выяснить все необходимое и оказать помощь. В 2023 году уже активно стал работать центр поддержки СВО на Береговом проезде. "Мы не единожды встречались с коллегами. Проводили на базе центра разные блоки мероприятий, приглашали туда уполномоченных из субъектов Российской Федерации, чтобы поделиться опытом Москвы в поддержке участников СВО и членов их семей", - добавила омбудсмен.

Она отметила, что также к уполномоченному поступало много обращений с сайтов, из Telegram-канала и социальной сети "ВКонтакте". В адрес аппарата уполномоченного поступило 114 тыс. коллективных обращений - они больше всего связаны с работой ЖКХ, очисткой улиц от снега, а также экологические проблемы.

"6,1 тыс. телефонных звонков поступило в аппарат уполномоченного. По существу, работаем по правовому просвещению граждан. Людей интересуют и нормативные документы, и как нужно действовать в той или иной ситуации", - уточнила Потяева.