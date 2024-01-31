В Минприроды создадут единый научный центр по экологии и природопользованию

Вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков отметил высокий уровень взаимодействия Минприроды и РАН и предложил усилить роль науки при реализации крупных природоохранных и природоресурсных проектов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов поддержал предложение ученых об объединении научных советов двух подведомственных институтов: ВНИИ "Экология" и УралНИИ "Экология". Об этом говорится в протоколе встречи министра с учеными, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Поддерживаю ваше предложение о формировании единого ученого совета объединенного ВНИИ экологии и УралНИИ "Экология", который будет координировать направления научных исследований по всем ключевым направлениям деятельности Минприроды. В совет должны войти академики РАН, известные российские ученые, ведущие специалисты в области охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. В компетенции совета должны быть вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, совершенствования законодательства и международного сотрудничества", - заявил Козлов.

По словам министра, научные исследования по ключевым направлениям (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология) в разрезе государственных программ и федеральных проектов имеют важное прикладное значение, требуют более точных и эффективных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности. Ключевым направлением сотрудничества с научным и экспертным сообществом являются вопросы совершенствования законодательства. Нормативно-правовая база природоохранной и природоресурсной деятельности нуждается в постоянном обновлении с точки зрения изменяющихся производственных и общественных потребностей.

"Деятельность Министерства природных ресурсов и экологии РФ требует, на наш взгляд, научную основу, фундамент, при формировании решений в государственной экологической политике. Для стратегического управления отраслью, определения направлений на долгосрочную перспективу, важна научно-исследовательская база. Предлагаю объединить подведомственные министерству научные институты ВНИИ экологии и УралНИИ "Экология". В непростой период геополитических вызовов для страны важно формирование единого научного центра по проблемам экологии и природопользования", - заявила на встрече заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Светлана Липина.

В свою очередь вице-президент РАН, председатель наблюдательного совета по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков отметил высокий уровень взаимодействия Минприроды РФ и РАН и предложил усилить роль науки при реализации крупных природоохранных и природоресурсных проектов.

"При реализации крупных природоохранных (национальный проект "Экология") и природоресурсных (федеральный проект "Геология. Возрождение легенды") проектов следует усилить роль научного и экспертного сообщества. Должно быть обеспечено системное, качественное научно-экспертное сопровождение деятельности Минприроды РФ. Российская академия наук готова оказать всю необходимую помощь в этом вопросе", - считает Калмыков.