В Подмосковье проведут исследования по изучению популяции тарантула

В Московской области это паукообразное отмечалось в последний раз в середине 1990-х

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Зоологическое исследование по изучению популяции крупного паука - тарантула южнорусского - проведут в этом году на территории Московской области. В последний раз этот вид отмечался в регионе в последнее десятилетие XX века, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Тарантул южнорусский - крупный паук, занесенный в Красную книгу Московской области в категорию "Вид, находящийся под угрозой исчезновения". Он достигает 5 см в длину. Это теплолюбивый вид, предпочитающий лесостепные, степные и полупустынные зоны. В Подмосковье это паукообразное отмечалось в последний раз в середине 90-х, с того времени встреч с ним больше не было. <…> Специальное зоологическое исследование позволит определить встречается ли в настоящем времени в нашем регионе это уникальное и редкое паукообразное. Просим наших жителей не уничтожать пауков, какими бы страшными они не казались. Виды, обитающие на территории Подмосковья, не представляют опасности для человека", - привели в тексте слова министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова.

В пресс-службе рассказали, что тарантул южнорусский считался одним из самых крупных представителей паукообразных в Подмосковье. Первые достоверные упоминания об обитании тарантула в Московской области относятся к 1942 году, когда эти пауки были обнаружены местными жителями в Шатуре при строительстве железной дороги. В дальнейшем вид отмечался в муниципалитете в начале 1970-х и середине 1980-х годов. Также паукообразное было отмечено в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах. После 1994 года сведений о находках вида не поступало.