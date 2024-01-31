В Москве планируется сделать акцент на развитие детского туризма в 2024 году

Председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов отметил, что власти разработают новые маршруты для путешествующих с детьми

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в текущем году проработать новые маршруты для туристов, путешествующих с детьми. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

"Семейный туризм - это безусловный приоритет развития туризма. <...> Год семьи будет являться тем посылом на создание мероприятий туристической направленности в этом году. С прошлого года у нас формируются туристические предложения и продукты для тех, кто путешествует семьями. В прошлом году мы создали семь детских туристических маршрутов, объединенных в одну программу "Играй в Москву", и увидели, что это востребовано", - сказал Козлов.

Он пояснил, что туристические маршруты проекта сделаны в форме квестов и загадок, на которые дети находят разгадки, изучая архитектуру и историю, пространства города. "Мы должны сделать так, чтобы ребенку было интересно. Если им интересно, то и родителям интересно, и городу интересно, и экономически выгодно. Будем и дальше это развивать", - добавил он.