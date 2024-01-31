Столичный омбудсмен пообещала навестить в СИЗО Блиновскую

Татьяна Потяева намерена проверить условия содержания

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Условия содержания в следственном изоляторе Москвы Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, намерена проверить в рамках посещения уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Многих известных персон мы посещаем, они находятся все в обычных, адекватных условиях. И с ними находятся обычные люди, которых никто не знает. Блиновскую мы еще не посещали, но у нас есть это в планах. <...> Мы обязательно посетим ее и посмотрим, в каких условиях она содержится", - сказала журналистам Потяева.

Она отметила, что несколько лет назад тема была очень обсуждаемой - VIP-камеры в следственных изоляторах, кто и как туда помещается. Сейчас в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания. "Они в принципе все одинаковые. Ну вот есть камеры, которые только вышли из ремонта или наоборот нуждаются в нем", - подчеркнула омбудсмен.

22 января Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил Блиновскую в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она, пренебрегая установленными ей ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу.

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, Блиновская помещена в СИЗО-6, где содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. После карантина ее переведут в обычную камеру.