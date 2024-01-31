Российские студенческие отряды привлекут для строительства университетских кампусов

Участники стройотрядов помогают с подготовкой территории Челябинского госуниверситета к строительству кампуса, выполняя в основном демонтажные работы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) будут задействованы в строительстве университетских кампусов в шести регионах России. Об этом сообщила пресс-служба РСО.

"Сегодня они уже задействованы в подготовке территории Челябинского государственного университета для строительства межуниверситетского кампуса. Такие проекты для молодых людей позволяют чувствовать сопричастность к развитию своего региона, страны. Помимо этого, студенты имеют возможность получать практический опыт по профилю своего обучения", - отметил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, председатель правления РСО Михаил Киселев.

На данный момент участники стройотрядов помогают с подготовкой территории Челябинского госуниверситета к строительству кампуса, выполняя в основном демонтажные работы. Помимо Челябинской области, привлечение студенческих отрядов к строительству университетских кампусов планируется в Новгородской, Архангельской, Калининградской, Томской областях и Пермском крае.

В пресс-службе РСО отметили, что по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране планируется строительство 25 университетских кампусов мирового уровня в рамках национального проекта "Наука и университеты".