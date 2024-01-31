В Хакасии в пятый раз подряд продлили режим "черного неба"

Он будет действовать до 15:00 мск 1 февраля

ТАСС, 31 января. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", продлили в Абакане и Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении Минприроды республики.

"В Абакане и Черногорске продолжает действовать режим "черного неба". С 19:00 31 января 2024 года до 19:00 1 февраля 2024 года на территории городов Абакана и Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Также еще на сутки (до 1 февраля) продлен режим НМУ в Минусинске на юге Красноярского края. Первоначально он вводился до 19:00 (15:00 мск) 30 января, затем был продлен до 31 января.

Режим был введен в Абакане и Черногорске с 19:00 (15:00 мск) 25 января на сутки, до 26 января. Впоследствии он продлевался четыре раза, последний раз до 19:00 (15:00 мск) 31 декабря.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух"). Минусинск находится в 17 км от Абакана, там размещена угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе есть печное отопление.