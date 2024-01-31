Силовики в 2023 году в ходе рейдов в Каспийском море предотвратили ущерб на 257 млн рублей

За этот период правоохранители пресекли вылов более 86 тыс. экземпляров незаконно добытой рыбы

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Росгвардия и ФСБ предотвратили ущерб государству в 257 млн рублей в ходе антибраконьерских рейдов в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Более 257 млн рублей - такой ущерб государству предотвращен при участии Росгвардии за 2023 год в ходе антибраконьерских рейдов в Каспийском море. Мероприятия по пресечению незаконной добычи водных биоресурсов в акватории Каспия проводились сотрудниками управления Росгвардии по Республике Дагестан и регионального пограничного управления ФСБ России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение года правоохранители пресекли вылов более 86 тыс. экземпляров незаконно добытой рыбы.

"Кроме того, у браконьеров изъято более 10 тыс. м рыболовных сетей и 95 единиц плавсредств. Росгвардия участвует в борьбе с водным браконьерством по всей стране и на регулярной основе. Содействие профильным структурам оказывают сотрудники полицейского спецназа ведомства, а также экипажи судов морских воинских частей", - добавили в пресс-службе.