В Петербурге лагеря на базе школ впервые будут работать во время весенних каникул

Более 2 тыс. путевок будут реализованы на базе городских лагерей, отметила начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи городского комитета по образованию Валентина Иванова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Городские лагеря с дневным пребыванием, созданные на базе школ в Петербурге, впервые будут работать во время весенних канул. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи городского комитета по образованию Валентина Иванова.

"Впервые в этом году более 2 тыс. путевок будут реализованы на базе городских лагерей, созданных в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 44 лагеря во всех районах города будут работать в период весенних каникул. <...> Городские лагеря с дневным пребыванием, созданные на базе школ, очень востребованы, подготовка к летней кампании прошлого года это доказала", - сказала она.

По ее словам, в 2024 году на всю оздоровительную кампанию власти города предоставили более 160 тыс. путевок в детские лагеря, из них 9 тыс. предусмотрено на весенний период. В Петербурге 16 категорий граждан имеют право на получение бесплатной путевки для ребенка, и две категории граждан могут получить сертификат на частичную компенсацию затрат.

Как добавила директор Центра оздоровления и отдыха "Молодежный" Юлия Короткова, прием заявок на получение путевок в детские лагеря начнется с 1 февраля. В этом году дети из Петербурга смогут бесплатно отдохнуть, помимо лагерей города, в организациях 13 субъектов России. Впервые добавились лагеря из Ярославской области, Ростовской и Самарской областей. "Стоимость сертификата на весну составит 10 189 рублей, стоимость на летнюю смену на 21 день составит 23 776 рублей", - сказала она.