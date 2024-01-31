Предмет "труд" в школах включит в себя пять обязательных модулей и три по выбору

В число обязательных войдут такие модули, как "Производство и технологии", "Технологии обработки и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника" и "3D моделирование, прототипирование, макетирование"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Предмет "труд", который вернется в российские школы с 1 сентября, включит в себя пять обязательных модулей и три вариативных, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Федеральная рабочая программа по учебному предмету "труд (технология)" на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору)", - говорится в сообщении.

В число обязательных войдут модули "Производство и технологии", "Технологии обработки и пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3D моделирование, прототипирование, макетирование". К модулям по выбору относятся "Автоматизированные системы", "Животноводство", "Растениеводство".

Уточняется, что в пятых-седьмых классах на "Труд" будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых классах - один час. "Кроме того, могут быть разработаны дополнительные вариативные модули в зависимости от социально-экономических потребностей региона (например, "Авиамоделирование", "Медиатехнологии", "Сити-фермерство", "Ресурсосберегающие технологии" и другие)", - добавили в пресс-службе.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, урок труда также включит в себя элементы профориентации. "Очень важно, что учебные программы по предмету составляются с учетом наиболее востребованных на сегодняшнем рынке труда профессий с учетом реалий конкретного региона. Мы знаем, что во многих субъектах актуально, например, изучать технологии современного животноводства и растениеводства. В зависимости от этого школа будет определять актуальные для ребят вариативные модули", - добавил он.

"Труд" для начальных классов

В пресс-службе добавили, что программа предмета "труд" для начальных классов включит в себя четыре модуля, общие для каждого года обучения. "Учебный предмет "труд (технология)" становится обязательным предметом с 1 сентября 2024 года. В содержание программы начального общего образования включены общие для каждого года обучения модули", - говорится в сообщении.

Среди этих модулей "Технологии, профессии и производства", "Технологии ручной обработки материалов", в рамках которого школьники будут работать с бумагой и картоном, пластичными и текстильными материалами, а также пластиком, поролоном, фольгой и соломой. Также будут модули "Конструирование и моделирование" и "Информационно-коммуникативные технологии" (ИКТ).