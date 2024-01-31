В Белоруссии принят законопроект о едином Кодексе гражданского судопроизводства

Согласно документу, в частности, вводится упрощенное производство, предполагающее рассмотрение дела по письменным материалам без проведения судебного заседания и вызова сторон

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Кодексе гражданского судопроизводства, направленный на унификацию норм гражданского и хозяйственного процессуальных законодательств. Об этом из зала заседаний нижней палаты парламента республики передает корреспондент ТАСС.

Необходимость в унификации норм гражданского и хозяйственного процессуальных законодательств в едином процессуальном кодексе вызвана объединением хозяйственных и общих судов в одну систему. В настоящее время порядок осуществления судами общей юрисдикции гражданского судопроизводства и судопроизводства по экономическим делам установлен Гражданским процессуальным и Хозяйственным процессуальным кодексами. Проект Кодекса закрепляет единые терминологию, правила подведомственности, порядок представления доказательств и доказывания, правила возбуждения производства по делу.

Определяется новый подход при обжаловании судебных постановлений, предусматривающий переход всех судов к пересмотру судебных постановлений в трех инстанциях: апелляционном, кассационном и надзорном производстве. Также вводится возможность апелляционного порядка пересмотра решений Верховного суда Белоруссии.

Документом предполагается введение института коллективных исков, предусматривается единый институт заочного производства, существующий в настоящее время только при рассмотрении гражданских дел. Вводится новый вид гражданского судопроизводства - упрощенное производство, предполагающее рассмотрение дела по письменным материалам без проведения судебного заседания и вызова сторон. В числе новаций - расширение способов примирения сторон при содействии медиатора, адвокатов или лица, занимающего госдолжность, а также возможности примирения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Проект Кодекса гражданского судопроизводства предполагает осовременивание способов извещения сторон и участников процесса, а также использование систем видео-конференц-связи и иных технических средств связи, вводится понятие "электронные доказательства", закрепляет возможность процессуального обращения в виде электронного документа не только юридических, но и физических лиц.