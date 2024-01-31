В Саратовской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 21 школу

Также закрыты 388 классов в 86 школах

САРАТОВ, 31 января. /ТАСС/. Распространение гриппа и ОРВИ стало причиной закрытия 21 школы в Саратовской области. Кроме того, закрыты 388 классов в 86 школах, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыта 21 школа <...>. Частично закрыты 18 групп в 11 детских садах, 388 классов в 86 школах", - сообщили в ведомстве.

По информации управления Роспотребнадзора по Саратовской области, с 22 по 28 января в регионе зарегистрировали более 21,7 тыс. случаев ОРВИ. Это на 106 случаев больше, чем на предыдущей неделе. В Саратове зафиксировали свыше 9,7 тыс. случаев ОРВИ, на областной центр приходится около 45% от всех зарегистрированных случаев.