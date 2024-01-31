В Ленинском округе Подмосковья в 2025 году откроют новую школу на 1,1 тыс. мест

Строительная готовность объекта составляет 50%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новую школу вблизи деревни Ермолино Ленинского округа, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, планируется открыть в 2025 году. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 50%, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Продолжается строительство школы на 1,1 тыс. мест вблизи деревни Ермолино Ленинского округа. Строительная готовность объекта достигла 50%. <...> Открытие школы запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что строительство будущего объекта образования ведется за счет средств бюджета региона. В настоящее время специалисты занимаются устройством кровли и внутренних инженерных сетей, ведут монтаж оконных блоков, устанавливают внутренние стеновые панели.

Отмечается, что в новом четырехэтажном здании площадью почти 17 тыс. кв. м будут созданы блоки-модули начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. В школе появятся просторные учебные классы и лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, два трансформируемых спортивных и актовый залы со сценическим оборудованием, библиотека с медиатекой и IT-зоной, столовая с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

Кроме того, на прилегающей территории разместятся стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые комплексы.