КПРФ вносит в Госдуму законопроект "Образование для всех"

Депутат Олег Смолин отметил, что законом предлагается запретить ликвидацию, реорганизацию, в особенности на селе, школ и детских садиков без согласия схода граждан

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ вносят в Госдуму законопроект "Образование для всех", который содержит новую стратегию образовательной политики, документ в том числе предусматривает запрет на ликвидацию школ и детских садов без согласия граждан. Об этом заявили в ходе пресс-конференции в ТАСС лидер фракции Геннадий Зюганов и депутат Олег Смолин.

"Мы впервые представляем закон "Образование для всех" на всю оставшуюся жизнь. <…> Мы несколько раз вносили наш закон, были поправки, но принципиальных изменений нет. Николай Михайлович Харитонов как лидер нашего объединения, идущий в качестве кандидата в президенты нашей страны, настаивал на том, чтобы лучшие специалисты подготовили и представили этот закон. <…> Мы подпишем обращение в Государственную думу и Совет Федерации и внесем этот закон", - сказал Зюганов.

По словам Смолина, документ является третьей попыткой "руководства народно-патриотических сил в России представить новую стратегию образовательной политики". "Мы предлагаем этим законопроектом запретить ликвидацию, реорганизацию, в особенности на селе, школ и детских садиков без согласия схода граждан. Мы думаем, что вообще надо воссоздавать то, что было закрыто, но как минимум требуем прекратить закрывать", - сказал он.

Смолин отметил, что КПРФ предлагает увеличить количество бюджетных мест в российских вузах и перейти к классической российско-советской системе образования. "Наш законопроект содержит целый блок предложений, касающихся студенческих стипендий, защиты сельского учителя и так далее", - отметил парламентарий.