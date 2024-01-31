В Свердловской области к 90-летию региона откроют 2 тыс. пунктов для участников викторины

В ней разыграют 90 автомобилей, 40 квартир в Екатеринбурге, 20 мотоциклов и 1 тыс. смартфонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. В Свердловской области к 90-летию региона откроют 2 тыс. пунктов для участия в викторине "Опорный край", которая пройдет с 15 по 18 марта. Их создадут в каждом населенном пункте региона, сообщили организаторы.

В юбилейной викторине разыграют 90 автомобилей, 40 квартир в Екатеринбурге, 20 мотоциклов и 1 тыс. смартфонов.

"Познавательная викторина "Опорный край" пройдет 15,16, 17 и 18 марта. <...> В 2024 году на эти даты приходятся выборы президента РФ, <…> это будет самое массовое событие года, в котором примет участие большинство жителей Свердловской области. Проведение викторины в день голосования - это отличная возможность охватить как можно больше жителей <...> Более 2 000 пунктов проведения викторины "Опорный край" будут расположены в каждом населенном пункте Свердловской области в непосредственной близости от избирательных участков", - говорится в сообщении.

Каждый участник викторины получит уникальный номер. 12 апреля будут выбраны победители. "Выбор обладателей ценных подарков пройдет <...> в прямом телевизионном эфире с трансляцией в сети Интернет", - подчеркивают организаторы.

"90 лет - серьезная дата. Для нас всех важно, чтобы праздник запомнился надолго и наиболее активные свердловчане, которые ответят на вопросы викторины о достижениях и значимых событиях Свердловской области, смогли бы получить не только памятную медаль, но и более серьезные подарки", - передаются в сообщении слова президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

В 2024 году Свердловская область отмечает 90-летие - ее создали 17 января 1934 года при разделении Уральской области. В 1938 году из состава Свердловской области выделили Пермскую.